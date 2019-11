14:40 Uhr

Aufwendig, aber günstiger

Dass die Instrumente für Wertingen in Dillingen sterilisiert werden, ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Warum sich der rechnet.

Von Cordula Homann

Vier Mal am Tag fährt ein Lastwagen zwischen Dillingen und Wertingen hin und her. Je nach Verkehr und Baustellen braucht der Fahrer mal mehr, mal weniger Zeit. Mit Abschaffung der Zentralsterilisation in Wertingen wuchs der Aufwand in Dillingen. Denn auch in Wertingen wird immer mehr operiert.

Und das desinfizierte oder sterile Material, die Instrumente und mehr, kommt aus Wertingen. Damit das klappt, wurde ein Lastwagen angeschafft und ein Fahrer eingestellt. Dennoch ist es laut Geschäftsführung so immer noch günstiger. In Wertingen hätte mindestens eine Million Euro investiert werden müssen, um den hohen Anforderungen, die an eine Sterilisation gestellt werden, gerecht zu werden. Auch der Fachkräftemangel spielt eine immer größere Rolle.

Für die Arbeit in dieser Abteilung muss das Personal besonders qualifiziert sein. Das allein dauert ein Jahr. So aufwendig die Fahrerei auch klingt, sie rechnet sich offensichtlich.

