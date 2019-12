vor 22 Min.

Aus der Welt der Musicals und Filme

Der Musikverein „Eintracht“ Bächingen spielt sein Jahresabschlusskonzert und ehrt langjährige Mitglieder

Sehr erfolgreich verlief das Jahresabschlusskonzert des Musikvereins „Eintracht“ Bächingen in der voll besetzten und weihnachtlich dekorierten Gemeindehalle. Das Jugendvororchester, die Jugendkapelle und die Stammkapelle boten laut Pressemitteilung zahlreiche Höhepunkte mit vielen Melodien, die ins Ohr gingen. Der Vorsitzende Tobias Thumm begrüßte alle Gäste, besonders Bürgermeister, Ehrendirigenten und Ehrenvorsitzenden des Bezirks 17, Roland Grandel, Pfarrer Frank Bienk, Ehrenbürger Wilhelm Rochau, Kreisrat Hermann Mack und die stellvertretende Bezirksdirigentin Simone Feldengut.

Mit dem „Florentiner Marsch“, eröffnete die Stammkapelle das diesjährige Konzert unter der Leitung von Roland Grandel. Lisa Birkhahn führte das Publikum gekonnt durch das Programm des Abends. Im ersten Konzertteil nahm die Kapelle das Publikum mit in die Welt von Musical und Filmen. Es folgten bekannte Melodien aus „Das Phantom der Oper“, „The Lion King“ und „Jesus Christ Superstar“ sowie „Abba Gold“. Mit der Polka „Egerländer Spielereien“ von Ernst Hutter und Toni Scholl beendete die Kapelle den ersten Teil des Abends. Nach einer Pause ging es mit dem Jugendvororchester mit „Disney’s Magical Marches“ unter der Leitung von Alexander Hartmann weiter. Die jungen Musiker begeisterten das Publikum mit „Ghostbusters“, der „Polka-Party“ sowie „Ho-Ruck Bumm“. Die Jugendkapelle, ebenfalls unter der Leitung von Alexander Hartmann, erfreute das Publikum mit „The Lord of the Rings“, „Cheap Thrills“, „Eighties Flaschback“ und dem Chart-Hit „Shake it off“ von Michael Brown.

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnete die Stammkapelle mit dem Solostück „Posaunistenglanz“ von Willy Lange. In diesem Stück stellten Mario Delle, Tobias Thumm, Andrea Kastler und Andreas Spleiß ihr Können an der Posaune unter Beweis. Roland Grandel nahm zusammen mit der stellvertretenden Bezirksdirigentin Simone Feldengut die Ehrungen für die aktiven Musiker vor: Für zehn Jahre wurde Reiner Benz und für 25 Jahre Corina Hartmann und Simon Fauser geehrt. Anschließend wurden die passiven Mitglieder geehrt. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurde Carmen Rommel geehrt. Für 50 Jahre Treue zum Verein wurden Christina Freifrau von Süsskind-Schwendi, Georg Gäßler und Walter Nusser geehrt. Julian Rechner (Tuba) nahm im Rahmen des Kreismusikfestes des Blasmusikkreisverbands Heidenheim am Wertungsspiel-Wettbewerb (Stufe II) mit sehr gutem Erfolg teil. Die Urkunde wurde ihm von Tobias Thumm überreicht. Im Programm ging es mit drei Solostücken weiter. Bei „My Dream“ hörten die Gäste die sanften Klänge des Flügelhorns, gespielt von Alexander Hartmann. Louis Scherer präsentierte als Solist an der Tuba die „Kasan-Polka“. Danach folgte ein Solo für zwei Flügelhörner, „Goldene Flügelhörner“, gespielt von Alexander Rommel und Markus Grandel.

Zum Schluss präsentierte die Kapelle die Polka „Böhmische Liebe“, gesanglich begleitet von Martina Becher und Reinhold Wiedenmann. Als Zugabe spielten die Bächinger Musikanten den Konzertmarsch „Abel Tasman“ und eine kurze Passage aus „Das Phantom der Oper“. Zusammen mit dem Jugendvororchester und der Jugendkapelle verabschiedeten sich alle Musiker mit der „Polka-Party“. (pm)