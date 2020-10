19.10.2020

Ausbau B16: Start der neuen Anschlussstelle Peterswörth

Plus Die Anschlussstelle von Peterswörth auf die viel befahrene B16 ist oftmals Schauplatz von Unfällen im Landkreis. Mit dem nun begonnenen Ausbau soll sich das ändern.

Von Vanessa Polednia

Die Stadt Gundelfingen möchte keinen Unfallschwerpunkt mehr vor der Haustür haben. Das sagt die Bürgermeisterin der Gärtnerstadt, Miriam Gruß, beim Spatenstich am Montagnachmittag für den Ausbau der Anschlussstelle Peterswörth. In der Vergangenheit kam es dort immer wieder zu schwerwiegenden Zusammenstößen bis hin zu einem tödlichen Unfall. Diese sind laut dem Staatlichen Bauamt Krumbach vorwiegend auf das Ein- und Abbiegen auf die B16 zurückzuführen.

Höhenfreie Fahrbahn ermöglicht Abbiegen nach rechts

Das soll sich nun ändern. Die Abzweigung und damit auch das Abbiegen soll durch eine höhenfreie Fahrbahn möglich werden. Dadurch wird das Abfahren von der Bundesstraße ohne Linksabbiegen möglich. Dazu werden an dieser Stelle eine 40 Meter lange Brücke sowie ein Kreisverkehr entstehen. Nach Angaben von Andreas Reiser vom Staatlichen Bauamt Krumbach sollen sich die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer in Grenzen halten. Sperrungen sind zunächst nicht geplant. Nur die Auf- und Abfahrt Richtung Peterswörth wird man verlegen, um sie etwa 100 Meter weiter Richtung Gundelfingen behelfsmäßig neu einzurichten. So soll gewährleistet werden, dass der Verkehr störungsfrei weiterfließen kann. Das Brückenprovisorium wird im Anschluss als Verbindungsrampe von Gundelfingen nach Dillingen umfunktioniert.

So soll die Anschlussstelle Peterswörth nach der Fertigstellung der Bauarbeiten, im April 2022, aussehen. Eine neugebaute Brücke wird die Auf- und Abfahrt ohne Linksabbiegen ermöglichen – und damit das Unfallrisiko verringern. Bild: Bauamt Krumbach

Der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange zeigt sich vor Ort erfreut, dass es „ein Stückchen weitergeht“. Schließlich sei die B16 die maßgebende Achse durch den Landkreis Dillingen. Ihre Bedeutung zeigt sich auch in den Zahlen des Staatlichen Bauamts Krumbach: Sie ist mit einem überdurchschnittlich hohen Schwerverkehrsanteil von 1200 Kraftfahrzeugen, beziehungsweise 18 Prozent täglich, besonders belastet. Auch Landtagsmitglied Georg Winter betont die enorme Bedeutung der Bundesstraße. „Wir haben weder eine Autobahn noch einen direkten Autobahnanschluss im Landkreis Dillingen“, sagt Winter im Kreis der Anwesenden. Umso wichtiger sei eine belastbare B 16.

Ausbau der Anschlussstelle Peterswörth sorgte für Diskussionen

Vor dem Start wurden einige Kompromisse eingegangen und Lösungen gefunden: Der Landkreis forderte für die Maßnahme von der Stadt Gundelfingen eine Beteiligung von 40 Prozent. Diese Finanzierung hatte im vergangenen Winter im Gundelfinger Stadtrat für Diskussionen und eine knappe Abstimmung gesorgt. Das Ergebnis: 9:8 Stimmen für die Kostenbeteiligung von 40 Prozent.

Um auszuschließen, dass sich archäologische Funde im Boden befinden könnten, wurde noch im Sommer gegraben. Da nichts gefunden wurde, stand dem Baustart nichts im Weg. Beim Spatenstich kommt Bürgermeisterin Gruß ebenfalls auf die Finanzierung zu sprechen. „Gundelfingens Beteiligung in Höhe rund 250000 Euro ist kein Pappenstiel“, sagt sie. Doch die Stadt möchte die Unfallgefahr so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Gruß ist es zudem wichtig, dass die Landwirte weiterhin auf die B16 fahren können.

Über ein weiteres Diskussionsthema aus dem Stadtrat, den Radweg, konnte sich schlussendlich auch geeinigt werden. Ein zukunftsgerechter Ausbau und die Ergänzung des bestehenden Radwegenetzes sind Teil der Bauarbeiten. Hierbei sei für die Zukunft ein Anschluss in Richtung Günzburg, Gundelfingen und Offingen möglich, erklärt der Leiter des Bauamts Krumbach, Wilhelm Weirather.

Ausbau B16 bei Peterswörth: kurzzeitige Vollsperrung in 2021

Nun haben die Bauarbeiten wie geplant begonnen. Ganz ohne Vollsperrung wird es jedoch nicht gehen. Wenn Fertigbauteile für die neue Brücke angeliefert werden, muss die B16 wohl einige Tage gesperrt werden. Laut Reiser ist damit allerdings erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres zu rechnen. Dafür werde man außerdem eine verkehrsärmere Zeit am Wochenende wählen, kündigt er an. Insgesamt werden die Bauarbeiten wohl eineinhalb Jahre dauern.

Planmäßig im Frühjahr 2022 soll die neue Anschlussstelle fertig sein. Gesamtkosten für die Maßnahme mit Grunderwerb von rund siebeneinhalb Millionen Euro werden kalkuliert. Diese teilen sich der Bund und der Landkreis Dillingen auf. Der Bund wird 70 Prozent, der Landkreis 30 Prozent zahlen. Die Straßen- und Brückenarbeiten führt die Firma Xaver Lutzenberger aus Pfaffenhausen durch. Das Ingenieurbüro Gansloser aus Hermaringen übernimmt die Planung.

