Ausbildung: Ohne Mittlere Reife zur Erzieherin

Es ist ein bayernweiter Versuch für erfahrene Kinderpfleger ohne Mittlere Reife. Wie das funktionieren soll?

Zum neuen Schuljahr 2019/2020 startet in Bayern ein Schulversuch für erfahrene Kinderpfleger ohne Mittlere Reife: Wer vor dem 1. August 2011 die damalige Mittlere Reife mit einem Schnitt von 2,51 bis 3,0 nicht erreicht hatte, kann ab dem Schuljahr 2019/20 in die Theorieausbildung an der Fachakademie für Sozialpädagogik einsteigen und so in drei Jahren staatlich anerkannter Erzieher werden. Die Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen des Schulwerks der Diözese Augsburg muss allerdings mindestens sechs Personen aufnehmen und diese zusätzlich zum normalen Lehrplan 120 Stunden in allgemeinbildenden Fächern (Deutsch/Mathematik/Englisch und Sozialkunde) unterrichten.

Bewerbungen bis Juni noch möglich

Ob sich die Fachakademie für Sozialpädagogik Dillingen an diesem Schulversuch beteiligt, hängt von der Anzahl der Bewerbungen ab. Sollten interessierte Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger Interesse an dieser Form der Erzieherausbildung haben, sind Bewerbungen bis Juni 2019 möglich. (pm)

