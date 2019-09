vor 40 Min.

Ausflüge, Vorträge und eine Führung

Das Programm des Schretzheimer Mütterkreises

Der Mütterkreis Schretzheim hat sein Programm 2019 bis 2020 veröffentlicht. Start ist am 25. September mit einer Führung von Werner Siegl im Schulungsraum der Jäger in Wertingen. Weitere Termine sind: 16. Oktober Besichtigung Käserei Reißler (Nordendorf); 20. November Vorbereitungen Adventsmarkt; 11. Dezember Adventsfeier für Senioren; 22. Januar Vortrag von Dr. Dietz über Herzschwäche und -erkrankungen; 19. Februar Lichtbildervortrag und Reisebericht über Armenien und Georgien; 21. März Vortrag Schwester Daniela Martin; 22. April Stadtführung und Besenmuseum Günzburg; 20. Mai Maiandacht in Buggenhofen; 17. Juni Botanischer Garten Augsburg. (dz)

(außer Vorträge) und Infos bei Familie Philipp, Telefon: 09071/6545.

