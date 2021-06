Ein Rindvieh ist gefangen, vier andere Tiere irren noch rund um Lutzingen umher

Plus Der Landwirt versucht es nun mit einer Futterkrippe. Kann er die Tiere anlocken? Die Polizei Dillingen gibt auf jeden Fall Entwarnung.

Seit mehr als einer Woche irren immer noch Rinder, die aus einer Weide bei Lutzingen ausgebüxt sind, frei umher. Zwar, so bestätigt es die Polizei Dillingen, gehe von den frei laufenden Rindern aktuell keine Gefahr aus, aber irgendwann müssen sie irgendwann eingefangen werden. Mittlerweile wurde ein Tier sogar gefangen. Die anderen vier Rinder sind noch allein unterwegs. Und jetzt?