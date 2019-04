05:23 Uhr

Ausgerechnet an Ostern: Reistinger Pfarrkirche gesperrt

St. Vitus musste kurz vor Ostern aus statischen Gründen geschlossen werden. Pfarrer Alois Lehmer lobt, die Reistinger haben „aus der Not das Beste gemacht“.

Von Jakob Stadler

An der Tür der Pfarrkirche St. Vitus im Ziertheimer Ortsteil Reistingen hängt ein Schild. „Gefährdeter Bereich“, heißt es darauf. Die Kirche ist geschlossen. „Wegen statischer Mängel an der Kirche“, so der erklärende Satz auf dem Hinweisschild. Und das ausgerechnet während dem Osterfest, dem höchsten Feiertag der katholischen Kirche.

Statische Mängel an der Reistinger Pfarrkirche?

Am Mittwoch hatte Pfarrer Alois Lehmer entdeckt, dass der Stab eines Spannankers der Kirche gebrochen ist. Der Riss an der östlichen Kirchenseite ist deutlich zu erkennen. Eigentlich soll das Element die Kirche im Bereich des Chorraums zusammenhalten. Pfarrer Lehmer fotografierte den Schaden und setzte sich mit der Diözese in Verbindung. In einem Eilbeschluss wurde daraufhin angeordnet, dass die Kirche vorerst geschlossen wird.

Später gab noch ein Statikbüro aus München eine Einschätzung zur Sicherheitslage in St. Vitus ab: Man könne das Langhaus der Kirche über Ostern nutzen, hieß es da – allerdings auf eigene Gefahr.

St. Vitus in Reistingen ist gesperrt – die Ostermesse fand im Dorfhaus statt. Bild: Berthold Veh

Pfarrer Lehmer: Sicherheit der Gemeindemitglieder geht vor

Einer Gefahr wollte man kein Gemeindemitglied aussetzen. In einem Schreiben des Pfarrers, der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats wurde daher erklärt: Die Kirche bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen. Wie lange, das ist noch nicht klar.

Für die Reistinger Gemeindemitglieder bedeutete das, dass sie ihr Osterfest nicht wie sonst in St. Vitus feiern konnten. „Ich denke, dass die Reistinger gezeigt haben, dass sie mit besonderen Situationen gut umgehen“, sagt Lehmer. Sie hätten „aus der Not das Beste gemacht“.

Reistinger Katholiken feierten Ostern im Dorfhaus

Für die Messe am Karfreitag fuhren die Gläubigen in Kirchen in der Umgebung und bildeten dafür Fahrgemeinschaften. Und die Auferstehungsfeier am Morgen des Ostersonntags wurde in das Dorfhaus verlegt. So konnten die Gläubigen trotz allem eine schöne Ostermesse im eigenen Ort begehen. „Die Stimmung, die an Ostern in der Kirche ist, war es sicherlich nicht“, räumt Pfarrer Lehmer ein. Doch natürlich gehe die Sicherheit vor, so war die Messe im Dorfhaus eine gute Alternative.

Und wie geht es nun weiter? „Wir hoffen, dass die Sperrung bald aufgehoben ist“, sagt Lehmer. „Da sind jetzt die Statiker gefragt.“ Wann die Kirche genauer begutachtet wird, steht noch nicht fest. Das kläre sich im Laufe der Woche. Lehmer hofft, dass die Gläubigen vielleicht schon am nächsten Sonntag wieder gefahrlos eine Messe in ihrem Gotteshaus feiern können.

