Ausgesetzter Säugling: Mutter schweigt am ersten Prozesstag

Am Dienstagmorgen ist am Landgericht Augsburg der Prozess gegen eine 32-Jährige gestartet, die ihr neu geborenes Kind in Unterglauheim (Kreis Dillingen) ausgesetzt haben soll. Rechts ihre Verteidigerin Cornelia McCready.

Plus Am Dienstagmorgen ist der Prozess gegen eine 32-Jährige gestartet, die ihr neugeborenes Kind in Unterglauheim (Kreis Dillingen) ausgesetzt haben soll. Die Mutter schweigt - noch.

Von Andreas Schopf

Im Fall des ausgesetzten Säuglings von Unterglauheim (Kreis Dillingen) ist am Dienstagmorgen der Prozess gegen die Mutter gestartet. Der 32-Jährigen wird vorgeworfen, im Juli vergangenen Jahres mitten in der Nacht einen Sohn auf einer abgelegenen Wiese zur Welt gebracht und dort alleine zurückgelassen zu haben. Das Neugeborene war in der Folge 34 Stunden auf sich alleine gestellt. Die Angeklagte äußert sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen. Ihre Verteidigerin stellt jedoch eine Stellungnahme in Aussicht - und erklärt, warum ihre Mandantin möglicherweise vermindert schuldfähig war.

Nur durch Zufall bemerkte ein Anwohner das Winseln des Bubs, der in lebensbedrohlichem Zustand per Hubschrauber in das Augsburger Uniklinikum kam. Laut Anklage wies der Säugling infolge eines Sonnenbrandes Verbrennungen ersten Grades auf und war vollkommen ausgetrocknet. Zugleich war sein Körper unterkühlt und mit Kratzern übersät. Während der Bub stundenlang im etwa 20 Zentimeter hohen Gras lag und Umweltkeimen schutzlos ausgeliefert war, krabbelten wohl Nagetiere und Ameisen über ihn. Tagelang kämpfte der Junge in der Folge um sein Leben. Auf der Kinderintensivstation erlitt er eine schwere Sepsis sowie eine Kreislauf- und Ateminsuffizienz, weshalb der Säugling maschinell beatmet wurde. Drei Zehen mussten amputiert werden. Der Junge überlebte und befindet sich mittlerweile in der Obhut einer Pflegefamilie.

Ausgesetzter Säugling von Unterglauheim: Mutter schweigt am ersten Prozesstag

Die Mutter muss sich nun wegen versuchten Totschlags vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Am ersten Prozesstag, der bereits nach 15 Minuten beendet ist, verliest der Staatsanwalt die Anklageschrift. Die Angeklagte äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Ihre Verteidigerin Cornelia McCready kündigt an, dass sich ihre Mandantin am zweiten Prozesstag am Mittwoch detailliert zu den Vorwürfen äußern wird.

"Sie wird die ganze Sache aus ihrer Sicht schildern", sagt die Rechtsanwältin nach Ende des ersten Prozesstages auf Anfrage. McCready betont außerdem, dass die Angeklagte, die durch die Dillinger Lebenshilfe begleitet wurde, als schwer geistig behindert einzustufen ist. "Sie ist ganz erheblich in ihrer Intelligenz vermindert." Ein Gutachten habe der Frau demnach bescheinigt, auf dem geistigen Niveau einer zwölf- bis 14-Jährigen zu sein. McCready will deshalb nicht ausschließen, dass ihre Mandantin als vermindert schuldfähig eingestuft wird. Die Tat als solche sei unstrittig.

