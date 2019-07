vor 21 Min.

Ausgesetzter Säugling: Zustand ist weiter kritisch

Der Zustand des Säuglings, der in Unterglauheim (Kreis Dillingen) ausgesetzt wurde, ist nach wie vor kritisch.

Ein Spaziergänger fand am Montag ein ausgesetztes Neugeborenes in einer Wiese in Unterglauheim. Der Säugling kämpft immer noch um sein Leben.

Dem kleinen Buben, der am Montag bei Unterglauheim (Kreis Dillingen) in einer Wiese am Ortsrand gefunden wurde, geht es noch nicht besser. Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai ist der Zustand des Säuglings weiter kritisch.

Kreis Dillingen: Ausgesetzter Säugling kämpft weiter um sein Leben

Wie berichtet, wurde das Baby nach seiner Geburt in einer Wiese ausgesetzt und wohl nur wenige Stunden später von Spaziergängern gefunden. Ein Polizeihubschrauber brachte den Buben in die Augsburger Kinderklinik, wo er seitdem um sein Leben kämpft. (dz)

