Ausstellung: So sehen 150 Jahre TV Lauingen aus

Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit des TVL. Die Ausstellung im Rathaus zeigt aber auch die Menschen hinter dem Verein.

Von Simone Bronnhuber

Das Bild ist alt und hat schon diese leicht vergilbte typische Färbung. Trotzdem ist darauf sehr deutlich ein junger, durchtrainierter Bursche zu sehen. Im weißen Turndress stemmt sich der Kerl in den Ringen nach oben, die Füße kerzengerade gestreckt. Werner Gruber steht davor und schmunzelt. „Da habe ich 66 Kilogramm gewogen. Eigentlich waren die Ringe nicht mein Lieblingsgerät. Da braucht man sehr viel Kraft und muss hart trainieren“, erzählt Gruber.

150 Jahre TV Lauingen: Das ganze Jahr Aktionen

Das hat der heute 69-Jährige definitiv. Seit 50 Jahren ist er Mitglied beim TVL, dem Turnverein Lauingen. Und nicht nur auf diesem einen Bild von 1970 ist Gruber in der Ausstellung, die am Freitagabend offiziell im Lauinger Rathaus eröffnet wurde, zu sehen. Der TVL feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag – mit Aktionen das ganze Jahr über. Neben der großen Sportgala, die bereits stattfand, ist ein Höhepunkt die Ausstellung zur Vereinsgeschichte. Diese ist ab jetzt im Eingangsbereich des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

Das ist Werner Gruber im Jahr 1970. Die Ringe zählten aber nicht zu seinen Lieblingsturngeräten.

Und das eingeteilte TVL-Team, das mehr als zwei Jahre diese Ausstellung organisiert hat, hat nicht nur eine spannende Zeitreise in die Geschichte des Turnvereins, sondern auch Lauingens geschaffen. Fotografien, alte Zeitungsausschnitte, Urkunden, Turnanzug und Bock stehen nun vier Wochen lang im Rathaus. Auf 18 Ausstellungstafeln hat das Team rund um Werner Gruber auf kleinste Details geachtet: Jahreszahlen, Namen und Orte. Dabei, so schildert es Gruber, der noch heute als Übungsleiter aktiv im Verein tätig ist, sei das nicht immer einfach gewesen. „Man muss ein Terrier sein“, erzählt er und lacht. Unzählige Stunden hat er im Archiv oder am Telefonhörer verbracht. „Wir hatten gerade von den Anfangszeiten so gut wie nichts. Dann recherchiert man und ruft überall rum – und das nicht nur einmal. Man muss immer und immer wieder nachfassen“, sagt er.

Der Aufwand hat sich gelohnt. Teils sind seltene Fotografien aufgetaucht. Beispielsweise ein Bild des gebürtigen Lauingers Ulrich Münzhuber, der 1924 in Breslau den Deutschen Meistertitel in Steinwurf, heute Kugelstoßen, gewonnen hat. Eine echte Rarität, weshalb die Aufnahme in der Ausstellung hinter Glas ist, wie Martin Rehm erklärt. Auch er hat wie Gruber einen besonderen Bezug zum TVL. Seit seinem sechsten Lebensjahr, also seit 43 Jahren, ist er Mitglied im Verein.

Mittlerweile ist er nicht nur im Vorstand tätig, sondern auch der Abteilungsleiter Turnen. Deshalb „hängt“ auch er – jung, wie erwachsen – an mancher Stellwand der Ausstellung. „Uns war es wichtig, dass wir das ganze Jahr über das 150. Jubiläum feiern. Dafür haben wir verschiedene Teams zusammengestellt, die sich jeweils um die einzelnen Veranstaltungen kümmern“, sagt Rehm. Geburtstagskinder sind offiziell die Turner, aber alle mittlerweile 18 Abteilungen des TVL feiern. Sei es der Jubiläumstriathlon, das Jubiläumsbocciaturnier oder die Jubiläumsstadtmeisterschaft der Volleyballabteilung. „Hauptsache viel Jubiläum“, sagt Martin Rehm und lacht. Alle Abteilungen stellen sich deshalb auch in der Ausstellung im Rathaus vor. Von Handball bis Tischtennis – alle Sportler haben sich etwas eigenes ausgedacht.

Offizielle Eröffnung am Freitagabend

Die offizielle Eröffnung fand am Freitagabend mit zahlreichen Ehrengästen und hochklassigen Vertretern verschiedener Verbände statt, ein Bericht folgt. Sie alle durften schon einen Blick auf die Ausstellung werfen. Gemeinsam mit dem TVL-Team, das in den vergangenen zwei Jahren fleißig daran gearbeitet hat. Werner Gruber erzählt: „Ab den 60er-Jahren hatten wir mehr Bildmaterial und dann wurde es einfacher. Als wir alles beisammenhatten, war die große Frage: Und was jetzt? Es ist gar nicht so einfach, eine Ausstellung auf die Beine zu stellen. Aber ist es toll geworden und auch ich entdecke immer wieder ein neues Bild.“

Der TVL hat in seiner Geschichte einige Gaufeste ausgerichtet. Ganz früher fanden diese auf dem Wittelsbacher Platz statt. Das heutige Stadeltheater war die erste Turnhalle.

Zum Beispiel das Foto der ersten städtischen Turnhalle von 1892 – heute das Stadeltheater am Wittelsbacher Platz. Oder die erste Damenriege von 1909. Es hängt auch ein Bild von 1935 im Rathaus. Darauf zu sehen sind zwei Fechter, im Hintergrund ein rechtsextremes Symbol. „Wir hatten tatsächlich mal eine Fechtabteilung“, so Gruber. Es gibt noch viel mehr TVL-Geschichten, die Gruber und sein Team ausgegraben haben. Die gibt es nun für alle im Rathaus zu sehen. „Außerdem hat der Verein jetzt eine Basis für seine Chronik. Bislang gab es ja nichts. Auf diese 150 Jahre kann jetzt aufgebaut werden.“

Donauufer, Vorplatz der Stadthalle und ein Jugendrat

