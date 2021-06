Mehr Bahnverkehr?

Junge Union besucht Agilis

Auf Initiative der Dillinger JU-Kreistagsfraktion fand kürzlich ein Austausch der Agilis-Geschäftsführung mit Gemeinde-, Stadt- und Kreisräten aus den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries statt. Dabei informierten sich die jungen Mandatsträger über aktuelle Entwicklungen im Schienenverkehr entlang der Donautalbahn. Neben Geschäftsführer Axel Hennighausen und Benjamin Knöpfle (Leiter Vertrieb/Tarif) war auch Jennifer Raab (Marketingreferentin/Streckenmanagerin Netz Mitte) dabei.

Im Fokus standen dabei unter anderem die Folgen des Streckenausbaus Augsburg-Ulm für die Donautalbahn, Möglichkeiten einer engeren Verzahnung zwischen Bus und Bahn sowie die Folgen der Corona-Krise für den Schienenpersonennahverkehr. JU-Fraktionsvorsitzender Manuel Knoll und Martin Mayer, Gemeinderat in Blindheim, bedankten sich für das Treffen. Mayer lobte die zusätzliche Berücksichtigung Blindheims durch die Express-Züge am Wochenende. Hennighausen betonte laut Pressemitteilung, man würde auch gerne weiterhin mit Vertretern aus der Kommunalpolitik im Austausch bleiben.

Dillingens JU-Stadtrat Daniel Kaim erkundigte sich, wie die Wartezeiten zu den Anschlusszügen in Donauwörth und Günzburg reduziert werden können. Laut Hennighausen werden die Fahrpläne von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) erstellt. Dabei müssen verschiedene zeitliche Zwänge des Fernverkehrs berücksichtigt werden. Trotzdem stehe man im kontinuierlichen Austausch mit der BEG, um die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten.

Im Hinblick auf die Zukunft des ÖPNV im Landkreis Dillingen liegt den beiden Wittislinger Gemeinderäten Johannes Wunderle und Benedikt Decker vor allem eine gute Busanbindung der westlichen Gemeinden des Landkreises an das Schienennetz am Herzen. Kreisrätin Sarah Bunk kündigte an, dass das Thema ÖPNV eine wichtige Priorität für die JU-Fraktion habe und man daher demnächst weitere Gespräche führen werde. (pm)