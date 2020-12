16.12.2020

Auszeichnung für Kitas

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat 149 Kindertageseinrichtungen mit dem Titel „ÖkoKids“ ausgezeichnet. Aus dem Landkreis dabei sind das Montessori-Kinderhaus St. Franziskus in Gundelfingen und die Kita Don Bosco-Krippe in Höchstädt. Der Titel „ÖkoKids“ wird vom LBV bereits seit zehn Jahren verliehen und wird gefördert durch das Bayerische Umweltministerium. Hierbei werden Kindertageseinrichtungen hervorgehoben, die sich mit wichtigen Themen der Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. So sollen Werte und Schlüsselkompetenzen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gefördert und diese in der Einrichtung verankert werden. (pm)

