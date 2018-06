vor 22 Min.

Auto erfasst elfjährigen Radler

Fahrer hinterlässt seine Daten nicht. Die Polizei sucht den Unbekannten.

Mit einer Unfallflucht hat es die Polizei in Wertingen zu tun. Ein Elfjähriger war am Freitag kurz nach 17 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg in Richtung Gänsweid unterwegs gewesen, als aus der Gänsweid ein Autofahrer nach rechts in den Kreisverkehr einfahren wollte. Hierbei übersah der Unbekannte den jungen Radler. Das Auto erfasste den Elfjährigen, der vom Rad stürzte. Der Autofahrer stieg aus und fragte den Buben, wie es ihm geht. Als der Elfjährige sagte, dass alles in Ordnung wäre, fuhr der Mann mit seinem Wagen in Richtung Augsburg weg, ohne vorsorglich seine Daten zu hinterlassen.

Nachdem sich der Radler beim Unfall eine Schürfwunde am Knie zugezogen hatte und am Rad ein Schaden von etwa 100 Euro entstanden war, erschien er wenig später mit der Mutter eines Freundes auf der Polizeistation Wertingen, um Anzeige wegen Unfallflucht zu erstatten. Bei dem Auto soll es sich um einen alten schwarzen Mercedes A-Klasse gehandelt haben. Der Fahrer ist laut Polizeibericht etwa 22 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er hatte ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans an. (pol)

Die PolizeistationWertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Hinweise.

