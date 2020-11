vor 1 Min.

Auto gegen Motocross: Unfall in Gundelfingen hat Folgen

Die Maschine ist nicht zugelassen und es sind auch Drogen im Spiel.

Zu einem Unfall mit Folgen für beide Beteiligten ist am Samstag gegen 12.15 Uhr gekommen. Eine 34-Jährige ist mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Gundelfingen gefahren und wollten an der Ecke Sitzenbergerstraße nach links einbiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 23-Jährigen auf seiner Motocross-Maschine. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

Maschine ist auch nicht versichert

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich laut Polizei bei dem 23-Jährigen Verdachtsmomente für Drogeneinfluss. Zudem war seine Maschine weder zugelassen, noch versichert. Er muss sich nun wegen diversen Verkehrsstraftaten verantworten. Gegen die 34-jährige Autofahrerin wird aufgrund des Vorfahrtsverstoßes zudem von Amts wegen aufgrund Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei Dillingen bittet um Mithilfe: Ist die weiß-/orangefarbene Motocross-Maschine der Marke KTM bereits kurz vor besagter Unfallzeit aufgefallen? Hinweise werden unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (pol)

