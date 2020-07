07:56 Uhr

Auto gegen Rad: 65-jähriger Mann verletzt sich nach Unfall

In Bachhagel kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Radfahrer.

Ein Autofahrer übersieht einen Radfahrer. Polizei und Rettungswagen sind am Sonntag in Bachhagel im Einsatz.

Ein 35-Jähriger ist am Sonntag um gegen 9.40 Uhr auf der Burghagler Straße in Bachhagel in südlicher Fahrtrichtung mit seinem Auto gefahren. Er wollte dann die Kreuzung Hauptstraße geradeaus überqueren und übersah dabei einen auf der Hauptstraße von rechts kommenden 65-jährigen Radfahrer.

Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen

Der Radler konnte laut Polizeibericht nicht mehr ausweichen, stieß gegen die rechte Seite des Pkw und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn.

Zur Behandlung ins Krankenhaus Heidenheim

Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus Heidenheim. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von 650 Euro. (pol)

