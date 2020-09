vor 44 Min.

Auto geht in Lauingen in Flammen auf

Ein Auto hat in Lauingen Feuer gefangen (Symbolfoto)

Ein Auto hat in Lauingen Feuer gefangen. Die Lauinger Feuerwehr musste ausrücken.

Ein Auto hat am Montag in Lauingen gebrannt. Der Besitzer eines Volkswagens stellte um 16.10 Uhr fest, dass sein Wagen nach dem Abstellen in der Raiffeisenstraße aus dem Motorraum rauchte.

Lauinger Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen

Die alarmierte Feuerwehr konnte schließlich den Brand im Motorraum löschen, bevor er auf das komplette Auto übergriff. An dem Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei dennoch ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (pol)

