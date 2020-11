vor 35 Min.

Auto landet in Medlingen im Acker, Fahrer flieht

Im Acker bei Obermedlingen ist ein Unfallwagen aufgetaucht. Voller Flaschen - aber ohne Fahrer.

Der unbekannte Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen zwischen Mitternacht und 2 Uhr auf der Kreisstraße DLG 29 auf Höhe Obermedlingen einen Unfall: In einer Rechtskurve kam sein graue Ford Fiesta mit Heidenheimer Kennzeichen von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Acker.

In dem Auto bei Obermedlingen fanden die Beamten Alkoholflaschen

Am Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Doch anstatt den Unfall zu melden, flüchtete der Fahrer.

Die Polizei entdeckte Im Fahrzeug diverse Flaschen mit alkoholischen Getränken gefunden werden. Der verantwortliche Fahrer konnte bislang nicht ermittelt werden. (pol)

