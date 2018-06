00:33 Uhr

Auto landet in einer Baugrube

Fahrer übersieht Sperre bei Possenried

Ein kurioser Unfall hat sich in der Nacht zu Fronleichnam ereignet: Zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in eine Baugrube an der Baustelle zur neuen Verdichterstation im Ortsteil Possenried gefahren. Vermutlich gelangte der Unbekannte über einen gesperrten Feldweg auf die Baustelle, wo er eine Absperrung übersah und in einer Baugrube landete. Dort wurden Fahrzeugteile, die vermutlich von einem Traktor stammen, entdeckt.

Unbekannte bargen das Fahrzeug anschließend. Doch dabei wurden mehrere Kabelrollen aus Metall, sowie das Schiebeband zum Einziehen von Kabeln beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 1550 Euro geschätzt. Die Polizeistation Wertingen bittet den Fahrzeugführer oder Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, sich unter Telefon 08272/9951-0 zu melden. (pol)