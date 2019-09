09:06 Uhr

Auto prallt in Bissingen gegen Traktor

Ein Autofahrer erlitt nach Angaben der Polizei (Symbolfoto) bei einem Unfall in Bissingen leichte Verletzungen.

Ein Autofahrer ist in Bissingen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort prallte er mit seinem Wagen gegen einen Schlepper.

Ein 64-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr mit seinem Wagen in der Bissinger Marktstraße aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn abgekommen. Das Auto stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Schlepper zusammen.

Verletzter Mann kommt zur Behandlung ins Nördlinger Krankenhaus

Der 64-jährige Autofahrer konnte aus seinem Wagen befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die im Krankenhaus Nördlingen behandelt wurden. Am Auto sowie am Traktor entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35000 Euro.

Die Bissinger Feuerwehr ist mit 22 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehr Bissingen war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Helfer leiteten den Verkehr um und unterstützen die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. (pol)

