09.11.2020

Auto schießt in Gundelfingen in ein Gebüsch

Ein Autofahrer hat in Gundelfingen die Pedale seines Wagens verwechselt. Damit hat er einen großen Schaden an seinem Fahrzeug angerichtet.

Der 40-Jährige wollte am Sonntag um 13.40 Uhr in Gundelfingen einparken. Doch anstatt in dem Parkplatz an der Offinger Straße einzufahren, schoss der Wagen weit über die Parklücke hinaus in ein angrenzendes Gebüsch.

Die Dillinger Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro

Der Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (pol)

