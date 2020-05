vor 58 Min.

Auto streift Lastwagen: Totalschaden

Ein Unfall hat sich am Mittwoch bei Bachhagel ereignet.

Gegen 13 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2025 bei Burghagel unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau mit ihrem VW zu weit über die Fahrbahnmitte. Dabei streifte ihr Wagen einen entgegenkommenden Sattelzug.

Dabei wurde der VW komplett an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße kurzzeitig von der Feuerwehr Bachhagel und Burghagel sowie Oberbächingen mit etwa 30 Einsatzkräften gesperrt werden. (pol)

