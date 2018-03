vor 45 Min.

Auto überschlägt sich: 78-Jähriger schwer verletzt

Mann übersieht bei Höchstädt entgegenkommenden Wagen. Zwei weitere Fahrer erleiden ebenfalls Verletzungen.

Drei Autofahrer haben am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2212 zwischen Höchstädt und Binswangen Verletzungen erlitten.

Ein 78-Jähriger war kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Wagen von Höchstädt in Richtung Binswangen unterwegs und wollte nach links zum Hundeplatz abbiegen. Dabei übersah der Senior nach Angaben der Polizei ein entgegenkommendes Auto, an dessen Steuer ein 51-Jähriger saß. Zeitgleich fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Wagen hinter dem 78-Jährigen. Der wiederum übersah laut Polizeibericht, dass der Senior abbiegen wollte und deshalb langsamer fuhr. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wollte der 42-Jährige nach rechts ausweichen. Der entgegenkommende 51-Jährige versuchte ebenfalls noch, einen Zusammenstoß zwischen den beiden entgegenkommenden Autos zu verhindern und wollte mittig zwischen dem 78-jährigen Linksabbieger und dem nachfolgenden 42 jährigen „Rechtsausweicher“ hindurchfahren. Sein Wagen kollidierte dabei aber mit den beiden Fahrzeugen. Im Anschluss drehte sich sein Auto um 180 Grad und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Der Wagen des 78-Jährigen überschlug sich bei der Karambolage und kam auf der Seite neben der Fahrbahn an einem Baum zum Liegen. Alle drei Fahrer, die alleine in ihren Autos saßen, wurden bei dem Unfall verletzt. Der 78-jährige Unfallverursacher erlitt laut Polizei schwere, aber zum Glück keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Ingolstadt geflogen. Die anderen beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen ins Dillinger Krankenhaus, der 51-Jährige kam in das Krankenhaus nach Wertingen.

Die Feuerwehr Höchstädt rückte mit zwölf Mann an und übernahm die Bergung und die Verkehrslenkungsmaßnahmen. Die Staatsstraße 2025 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt. Zur Reinigung der Fahrbahn musste zudem die Straßenmeisterei verständigt werden. (pol)