09:03 Uhr

Auto überschlägt sich bei Biberbach: Frau verletzt sich schwer

Ihr Wagen überschlug sich mehrfach. Auch ein Rettungshubschrauber wird gebraucht.

Eine Frau hat sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr bei einem Unfall bei Biberbach schwer verletzt. Die 30-jährige Fahrerin kam auf der Staatsstraße 2033 auf Höhe Markt von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Pkw landete in einem Graben, die Fahrerin konnte sich selbst befreien. Auf Grund des Unfallhergangs wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle entsandt.

Totalschaden in Höhe von 8000 Euro

Die Fahrerin kam schließlich mit Verdacht auf mittelschweren Verletzungen zur weiteren Abklärung ins Uniklinikum Augsburg, heißt es im Polizeibericht. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Der Unfall lag im Bereich der Polizeiinspektion Gersthofen. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen