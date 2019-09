vor 24 Min.

Auto überschlägt sich bei Kicklingen

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Dienstagabend bei Kicklingen passiert. Dabei erlitt ein junger Autofahrer Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Dienstagabend bei Kicklingen passiert. Ein junger Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem Wagen auf der Staatsstraße von Fristingen in Richtung Kicklingen unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei kam der Autofahrer vor dem Ortseingang aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Acker liegen.

Etwa 30 Helfer der Kicklinger Feuerwehr sind im Einsatz

Der junge Mann, Jahrgang 1999, erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Über die Schwere konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An der Unfallstelle waren neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst des BRK auch etwa 30 Helfer der Kicklinger Feuerwehr im Einsatz. Eine Fahrspur der Staatsstraße musste für den Verkehr gesperrt werden. (jako, bv)

