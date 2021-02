11:30 Uhr

Auto überschlägt sich mehrfach nach Kollision

Die Fahrerin übersah einen gesetzten Blinker.

Eher glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, der sich am Samstag gegen 11.45 Uhr ereignete. Eine Postzustellerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die Gundremminger Straße von Lauingen kommend in Richtung Süden. Hinter ihr fuhr eine 19-Jährige aus Offingen mit ihrem Pkw. Als das Postfahrzeug nach links in einen neben der Straße befindlichen Hof abzubiegen wollte, setzte die 19-Jährige zum Überholmanöver an. Laut Polizeibericht war am Postauto der Blinker gesetzt worden.

Das Auto überschlägt sich

Es kam zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, woraufhin der Pkw der 19-Jährigen ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Acker mehrfach überschlug. Die 19-Jährige wurde mit vermutlich eher leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Postzustellerin kam mit dem Schrecken davon, der Schaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich auf circa 1000 Euro. (pol)

