vor 55 Min.

Auto übersehen - Mann bei Unfall verletzt

Wegen der Missachtung der Vorfahrt ist am Freitag in Fristingen ein Unfall passiert (Symbolfoto).

Auf der Staatsstraße bei Fristingen hat es gekracht. Ein 78-jähriger Autofahrer übersah beim Einbiegen einen Wagen.

Wegen der Missachtung der Vorfahrt ist am Freitag in Fristingen ein Unfall passiert. Gegen 10.30 Uhr war ein 78-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Kastanienstraße in die Staatsstraße 2030 eingebogen. Hierbei übersah er einen 61-jährigen, vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der bei dem Zusammenstoß leicht an der linken Hand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 11000 Euro. Zudem musste die Straßenmeisterei zwecks Abbindung der Betriebsflüssigkeiten anrücken. (pol)

