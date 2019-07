vor 58 Min.

Auto übersehen: Zwei 15-Jährige stürzen mit dem Roller

Eine 15-jährige Rollerfahrerin übersieht in Lauingen ein Auto und es kommt zum Zusammenstoß. Die Fahrerin und die Mitfahrerin kommen vorsorglich ins Krankenhaus.

Eine 15-jährige Rollerfahrerin hat am Samstagabend gegen 20 Uhr einem Verkehrsunfall in Lauingen im Bereich Donaustraße/Geiselinastraße verursacht. Die Jugendliche befuhr nach Angaben der Polizei zu dieser Zeit die Donaustraße in Richtung Geiselinastraße. Als sie im Bereich der Einmündung in die Geiselinastraße einfahren wollte, übersah sie einen dort fahrenden 20-jährigen Autofahrer, daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Unfall in Lauingen: Zwei 15-Jährige kommen ins Krankenhaus

Die Rollerfahrerin sowie ihre 15-jährige Mitfahrerin stürzten zu Boden und zogen sich dabei leichte Prellungen an den Beinen zu. Sie wurden zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 950 Euro. (pol)

