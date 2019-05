vor 37 Min.

Autobrände in Dillingen: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Ein Unbekannter hatte im März 2017 in einer Tiefgarage in der Großen Allee in Dillingen Autos angezündet. Nach mehreren PKW-Bränden in den vergangenen zwei Wochen hat die Polizei nun einen mutmaßlichen Täter gefasst. Ob er mit den Fällen von vor zwei Jahren zu tun hat, ist noch unklar.

In der Nacht zum Mittwoch hat wieder ein Wagen in Dillingen gebrannt. Die Polizei hat einen 26-Jährigen gefasst. Er wurde bereits dem Ermittlungsrichter am Augsburger Amtsgericht vorgeführt.

Allein bis Sonntagmorgen brannten in Dillingen fünf Autos und eine Hecke (wir berichteten). Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei Dillingen hat frühzeitig die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Maßnahmen zur Ergreifung des Täters veranlasst, unter anderem auch die Überwachung möglicher Tatorte durch zivile Einsatzkräfte.

Auto brennt in Dillingen: In der Nacht zum Dienstag wurde ein Land Rover angezündet

Doch in der Nacht zum Dienstag ging es weiter: Um 0.40 Uhr brannte dann im Dillinger Auholzweg auf Höhe der 40er Hausnummern ein Land Rover am vorderen rechten Reifen. Festgenommen wurde ein 26-jähriger Ortsansässiger, der im dringenden Tatverdacht steht, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben. An dem Land Rover entstand lediglich ein geringer Sachschaden, da der Brand durch Polizeikräfte sofort gelöscht werden konnte.

Der 26-jährige Mann, der einen Großteil der ihm zu Last gelegten Taten eingeräumt hat, wurde nach Mitteilung von Kriminalpolizei und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg im Laufe des Nachmittages dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen vorsätzlicher Brandstiftung erlassen und in Vollzug gesetzt hat.

Nach Autobrand in Dillingen: Polizei ermittelt, ob es noch mehr Taten gab

Auf die Frage, ob auch die Tiefgaragenbrände in Dillingen vor zwei Jahren in einen Zusammenhang gebracht werden könnten, sagte Alexander Zink von der Augsburger Kripo, auch in diese Richtung werde ermittelt. "Wir haben diese Fälle auch auf dem Schirm." (corh)

