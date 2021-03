vor 39 Min.

Autofahrer hatte Kokain genommen

Bei weiterer Kontrolle in Lauingen findet die Polizei eine Patrone

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 13 Uhr einen 37-jährigen Autofahrer in der Weisinger Straße in Lauingen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogentest verlief laut Polizeibericht positiv auf die Einnahme von Kokain.

Bei einer weiteren Kontrolle gegen 23.30 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße stellte die Polizei bei einem 19-jährigen Autofahrer ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten fest. Hier ergab ein Schnelltest die Einnahme von Marihuana vor dem Fahrtantritt. Im Auto fanden die Beamten außerdem eine scharfe Patrone sowie geringe Mengen von Amphetamin. Gegen den 19-Jährigen wird nun auch wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (pol)

Themen folgen