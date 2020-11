vor 8 Min.

Autofahrer in Dillingen erlebt eine böse Überraschung

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten in Dillingen und in Blindheim.

Ein Mann stellt seinen Madza in Dillingen ab und findet ihn massiv beschädigt wieder. Außerdem sucht die Dillinger Polizei Zeugen für einen Unfall in Blindheim.

Ein 56-Jähriger hatte am Montag zwischen 4 und 11.20 Uhr seinen Mazda auf einem öffentlich zugänglichen Firmenparklatz in der Robert-Bosch-Straße in Dillingen abgestellt. Nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er einen massiven Schaden auf der linken Seite seines Wagens fest. Nach Angaben der Polizei wurden unter anderem die Fahrertür und der vordere Kotflügel beschädigt. feststellen. Vermutlich hat ein anderer Autofahrer beim Rückwärtsfahren den geparkten Mazda übersehen. Nach dem Unfall entfernte er sich unerlaubt.

Autofahrer kommt in Blindheim von der Straße ab

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Samstag, 8 Uhr: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß bei Blindheim auf einem Feldweg Nähe der Donaubrücke gegen eine Warnbake im Kurvenbereich. Aufgrund der Spuren an der Unfallstelle geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Straße abkam und hierbei gegen die Warnbake stieß. Trotzdem der Unfallverursacher den Schaden bemerkt haben muss, flüchtete dieser von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Dillingen, Telefon 09071/560, um Hinweise zu den unfallverursachenden Fahrzeugen.

