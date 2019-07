11:02 Uhr

Autofahrer in Lauingen und Gundelfingen mit Koks erwischt

Die Polizei bemerkt bei Kontrollen in Gundelfingen und Lauingen, dass Autofahrer etwas genommen haben. Der Schnelltest zeigt in beiden Fällen: Es war Kokain.

Gleich zweimal hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag Autofahrer erwischt, die offenbar Koks konsumiert haben. In Gundelfingen wurde ein 23-jähriger Autofahrer am Samstagabend um 20.45 Uhr angehalten. Weil er laut Polizei Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum aufwies, wurde ein freiwilliger Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Kokain, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Auch in Lauingen hat ein Autofahrer Koks genommen

Kurz nach Mitternacht wurde dann ein weiterer Autofahrer kontrolliert, dieses Mal in der Brüderstraße in Lauingen. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Laut Polizei gab er zunächst an, dass er diesen zu Hause vergessen hatte. Recherchen im polizeilichen Datenbestand widerlegten dies jedoch – dem 35-Jährigen war die Fahrerlaubnis entzogen worden.

Außerdem stand auch dieser Mann dem äußerlichen Anschein nach unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest bestätigte dies, daraufhin wurde noch eine Blutentnahme veranlasst. Außerdem erfolgte im Anschluss eine Wohnungsdurchsuchung auf freiwilliger Basis. Diese führte zur Sicherstellung von mehreren Gramm Kokain.(pol)

Lesen Sie weitere Polizeimeldungen aus der Region:

Dillingen: 15-Jähriger muss betrunken in die Klinik

Wertingen: Vandalismus an abgestelltem Auto in Wertingen

Dillingen und Lauingen: Radler und Fußgängerin übersehen

Themen Folgen