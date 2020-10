vor 47 Min.

Autofahrer jagt mit 192 Stundenkilometern über die B16 bei Dillingen

Die Donauwörther Verkehrspolizeiinspektion hat am vergangenen Wochen an drei Stellen die Geschwindigkeit gemessen. Auch im Landkreis Dillingen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth führte am vergangenen Wochenende an drei Stellen des Dienstbereiches Geschwindigkeitsmessungen durch. Darunter an der Bundesstraße 16 in Fahrtrichtung Dillingen.

Am Samstag wurden zwischen 10 und 15 Uhr 94 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Davon lagen 67 im Verwarnungs- und 15 im Anzeigenbereich samt Punkteintrag (drei davon mit zusätzlichem Fahrverbot). Die höchste Überschreitung betrug statt der erlaubten 100 Stundenkilometer Tempo 192. (pol)

