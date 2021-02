vor 35 Min.

Autofahrer niest und beschädigt zwei Dillinger Schilder

Beim Niesen ist einem Autofahrer in Dillingen ein Unfall passiert.

Ein Autofahrer musste am Donnerstagabend niesen - dabei lenkte er seinen Wagen auf eine Dillinger Verkehrsinsel. In Lauingen und Schwenningen touchierten sich jeweils zwei entgegenkommende Autos.

Das Niesen eines Autofahrers führte am Donnerstagabend um 18 Uhr zu einem Unfall in Dillingen. Nach Angaben der Polizei lenkte der Mann seinen Wagen dabei auf eine Verkehrsinsel in der Werner-von-Siemens-Straße und beschädigte zwei Schilder. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Auf der B16 zwischen Lauingen und Gundelfingen touchieren sich zwei Autos

In Lauingen touchierte am Donnerstag um 6 Uhr der Fahrer eines Opels auf der B 16 zwischen Gundelfingen und Lauingen einen entgegenkommenden BMW, nachdem dieser zu weit über die Mittellinie gefahren war. An beiden Fahrzeugen wurden die linken Außenspiegel beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 650 Euro.

In Schwenningen berühren sich zwei Außenspiegel

Zu einem weiteren ähnlich gelagerten Unfall kam es am Donnerstag um 11 Uhr auf der Kreisstraße DLG 23. Dabei fuhr das Vorwarnfahrzeug, dass die Überbreiten eines nachfolgenden Schwertransporters anzeigen wollte, über die Mittellinie, um den Gegenverkehr vorzuwarnen. Ein entgegenkommender Kleintransport-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Beide Fahrzeuge prallten mit dem Außenspiegel zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (pol)

