vor 39 Min.

Autofahrer übersieht 12-jährigen Radler beim Wenden

Am Dillinger Stadtberg hat ein Autofahrer einen jungen Radler übersehen.

Ein 25-jähriger Autofahrer übersieht am Dillinger Stadtberg ein Kind auf dem Rad. Die Polizei findet den Mann durch eine Fahndung.

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 19.45 Uhr bei einem Wendemanöver am Stadtberg einen 12-jähriger Radler übersehen. Laut Polizei kam dieser aufgrund der eingeleiteten Bremsung zu Fall und zog sich eine leichte Verletzung am Knie zu. Der Unfallverursacher verließ zunächst den Unfallort, konnte aber im Rahmen der eingeleiteten Fahndung durch die Beamten der Polizei Dillingen identifiziert werden. (pol)

Hier finden Sie weitere Polizeimeldungen aus der Region:

Themen Folgen