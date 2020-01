09:49 Uhr

Autofahrer übersieht Auflieger: 12.000 Euro Schaden

Ein Mann hatte am Montagabend in Lauingen einen schweren Unfall.

In Lauingen hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer war mit unverminderter Geschwindigkeit auf ein geparktes Fahrzeug geprallt.

Ein 22-jähriger Autofahrer musste am Montagabend vorsorglich ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war zuvor um 22 Uhr mit seinem Wagen in der Gundelfinger Straße in der Lauinger Straße unterwegs gewesen.

Dabei hatte er nicht bemerkt, dass am rechten Fahrzeugrand ein Lkw-Auflieger stand: Der Mann prallte mit seinem Wagen mit unverminderter Geschwindigkeit gegen den Auflieger.

Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Mitarbeiter des Kreisbauhofs musste zudem auslaufendes Öl abbinden. Am Auflieger entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

