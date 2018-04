vor 20 Min.

Autofahrer wollte vor Polizei flüchten

Ein 18-Jähriger wollte in Gundelfingen mit seinem Auto vor der Polizei Reißaus nehmen. Diese hatte besondere Gründe.

Die Polizei hat am Samstag kurz nach Mitternacht einen 18-jährigen Autofahrer in der Günzburger Straße in Gundelfingen kontrolliert. Zuvor hatte der junge Mann gegen 0.20 Uhr versucht, mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Streife zu flüchten. Er konnte aber angehalten werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 18-Jährige nach Alkohol roch. Zudem räumte der junge Fahrer ein, im Laufe des Abends auch einen Joint konsumiert zu haben. Er musste sich deshalb Blut nehmen lassen und durfte nicht weiterfahren. Außerdem fand die Polizei in seiner Jackentasche noch eine geringe Menge Marihuana. (pol)

