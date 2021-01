vor 53 Min.

Autofahrerin fährt in Lauingen Fußgängerin an

Die 45-jährige Frau hat beim Abbiegen in die Riedhauser Straße eine andere Frau übersehen.

Eine 45-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag von der Gundelfinger Straße in die Riedhauser Straße in Lauingen abgebogen. Dabei übersah sie eine zeitgleich querende Fußgängerin und touchierte diese an den Beinen.

Sie musste ins Krankenhaus Dillingen

Die 37-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht, so steht es im Polizeibericht. (pol)

