11:47 Uhr

Autofahrerin raucht morgens Joint und fährt Auto

Die Polizei hat in Lauingen eine Autofahrerin ertappt, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hatte. Dies hat unangenehme Folgen.

Die Polizei hat am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen eine 27-jährige Autofahrerin kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand.

Im Rucksack Marihuana gefunden

Die Fahrerin erklärte schließlich, dass sie am Morgen einen Joint geraucht hatte. Anschließend fanden die Beamten außerdem in einem Rucksack eine geringe Menge an Marihuana.

Jetzt ermittelt die Polizei

Gegen die 27-Jährige wird nun wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (pol)

