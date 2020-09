10:13 Uhr

Autofahrerin schätzt Gespann falsch ein - und muss in Graben ausweichen

Eine Autofahrerin musste bei Wertingen in den Straßengraben ausweichen.

Eine Autofahrerin schätzt bei Wertingen ein landwirtschaftliches Gespann falsch ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, muss sie in den Straßengraben ausweichen.

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns wollte am Montag gegen 11.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hirschbach und Langenreichen nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Der Fahrer holte hierbei laut Polizei über die Gegenfahrspur aus, um anschließend nach rechts abzubiegen.

Wertingen: Autofahrerin muss in Graben ausweichen

Eine nachfolgende Dacia-Fahrerin schätzte die Situation falsch ein und wollte zeitgleich rechts am Gespann vorbei fahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Fahrerin anschließend in den angrenzenden Straßengraben aus, dabei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro an ihrem Auto. (pol)

