Autofahrerin verletzt

Frau fährt in Gundelfingen auf Pkw auf

Eine 25-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in der Bächinger Straße in Gundelfingen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto übersehen. Sie fuhr laut Polizei auf den Wagen auf.

Dabei löste der Airbag aus und sie zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Fahrzeug entstand laut Polizeibericht vom Mittwoch ein Sachschaden von 2000 Euro, am geparkten Pkw ein Sachschaden von 3000 Euro, so die Polizei. (pol)