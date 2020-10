vor 12 Min.

Autofahrerin wird bei Unfall in Gundelfingen verletzt

Die Frau musste ihren Wagen in Gundelfingen anhalten. Der nachfolgende Autofahrer bemerkte das zu spät.

Die 45-jährige Frau befuhr am Donnerstagnachmittag um 16.15 Uhr die Industriestraße in Richtung Günzburger Straße. Am Kreuzungsbereich musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 21-jähriger Autofahrer stießt mit seinem Wagen an ihr Fahrzeug.

Die Frau musste nach dem Unfall in Gundelfingen ins Krankenhaus

Dabei wurde die Frau nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Günzburger Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. (pol)

