vor 40 Min.

Autofenster eingeschlagen, Geldbeutel gestohlen

Der Schaden am Auto übertrifft den Wert des Geldbeutelinhalts. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen.

Im Geldbeutel war nur eine geringe Menge Bargeld sowie eine EC-Karte, die aber umgehend gesperrt wurde. Doch das konnte der Unbekannte nicht wissen, der am Dienstag die Scheibe eines Toyota Corolla eingeschlagen hat, der an der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt geparkt war. Zur Tat muss es laut Polizei zwischen 7.45 und 14.40 Uhr gekommen sein. Der Dieb zerschlug die Scheibe der Beifahrertür und entwendete den Geldbeutel aus dem Innenraum. Der Schaden am Auto wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

Wertgegenstände zumindest sichtgeschützt aufbewahren

Die Polizei Dillingen rät dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, auch wenn dieses nur kurz abgestellt wird. Neben Handtaschen und Geldbeutel sollten auch mobile Navigationsgeräte und Mobiltelefone aus den Fahrzeugen entfernt oder zumindest sichtgeschützt aufbewahrt werden. (pol)

Lesen Sie weiter Polizeimeldungen aus der Region:

10.000 Euro Schaden bei zwei Unfällen in Dillingen