vor 32 Min.

Autorennen gegen Papa und Oma

Kinderfest in Gundelfingen mit abwechslungsreichen Spielen

Am kommenden Wochenende wird der Gundelfinger Spitalhof von Kindern bevölkert sein. Am Samstag, 12. Mai, ist es Zeit für das Kinderfest im Rahmen der 600-Jahr-Feier der Spitalstiftung in Zusammenarbeit mit dem TV Gundelfingen, der die Spiele organisiert und betreut. Die einzelnen Abteilungen des lokalen Vereins sind verantwortlich für die Umsetzung und haben viele aufregende Stationen zum Zeitvertreib für die Kinder vorbereitet.

Bei den Gundelfinger Handballern geht es um Schnelligkeit und Präzision. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie schnell man werfen oder schießen kann, der ist bei der Geschwindigkeitsmessung richtig. Wer lieber auf Genauigkeit abzielt, der sollte sich bei der überdimensionalen Wurf-Dartscheibe versuchen. Der Schwimmverein bleibt seinem Metier treu: Beim Angelspiel muss man möglichst viele Schiffe mit hoher Punktzahl aus dem Waschzuber fischen. Balance, Gleichgewicht und Koordination ist für den Niederseilgarten des Gundelfinger Spielmannzugs von Vorteil. Fehlen darf auf keinen Fall das klassische Seil- und Sackhüpfen. Hierum kümmert sich die Turnabteilung des TVG, die einen Parcours vorbereitet hat. Zusätzlich kann man bei BVS Sport & Reha die Palette erweitern und sein Glück beim Stelzen laufen versuchen. Bei den Gundelfinger Moskitos kann man versuchen, einen Baseball, festgebunden an einer Leine, mit dem Baseballschläger zu schlagen. Nebenan können alle Kinder oder auch die Eltern und Großeltern ihr Geschick beim klassischen Dosenwerfen unter Beweis stellen.

Neben den Abteilungen des TVG richten auch Mitarbeiter und Bewohner der Spitalstiftung historische Spiele aus. Wer kann die Drachenwand mit Bällen besiegen oder mit den wilden Steckenpferden den Parcours am geschicktesten und schnellsten bezwingen? Und welches Kind hat sein störrisches Laufpferd am besten unter Kontrolle und fängt alle Ringe am schnellsten ein, ohne vom Pferd zu fallen?

Besondere Blickfänge werden der Kettcar- und Bobby-Car-Parcours werden. Die Fußballer des TVG ermöglichen Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren einen Parcours, bei dem sie zeigen können, wie schnell sie einmal um die Spitalkirche fahren können. Eine Abfahrtsrampe sorgt für extra Spannung. Gerne dürfen die Kleinsten auch ihre Eltern und Großeltern zu einem Rennen herausfordern. Beim Kettcar-Parcours werden Rennen direkt gegeneinander gefahren. Start und Ziel ist jeweils am Rathausbrunnen. Die Zeit wird von Mitgliedern der Skiabteilung gestoppt. Bei allen Rennen erhalten die jeweils drei Besten der Altersklassen Einkaufsgutscheine im Wert von 50, 25 und 10 Euro, gestiftet von der Wirtschaftsvereinigung Gundelfingen. Auch alle Kinder, die an den Stationen teilnehmen, können bei einem Losverfahren für einen Preis ausgewählt werden. Ende aller Stationen und Rennen ist gegen 17.30 Uhr, die Siegerehrung und Auslosung der weiteren Preise findet ab etwa 17.45 Uhr im Innenhof der Spitalstiftung statt.

Alle Kinder, die teilnehmen wollen, müssen sich am Tag der Veranstaltung vor Ort anmelden. Die Anmeldung findet ab 13.30 Uhr am Eingang zum Innenhof der Spitalstiftung statt. Jedes Kind erhält eine eigene Startnummer. Offizieller Beginn der Spielstationen und der Rennen ist um 14 Uhr.

Auch für die kleinsten Kinder, die noch nicht an den Spielen teilnehmen können, ist gesorgt. Mit der Schweinchenbahn kann man ein paar Runden drehen, das Karussell und die Hüpfburg sorgen für die nötige Action. Diese Attraktionen sind für die Kinder kostenlos. Jedoch müssen die Kinder ihren Fahrchip am Infostand abholen. Auch das leibliche Wohl kommt dank der TVG-Tanzabteilung und des Spitals nicht zu kurz. Für die musikalische Umrahmung auf der „Biergartenterrasse“ sorgt der Musikverein Wittislingen. (pm)

Themen Folgen