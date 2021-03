vor 18 Min.

Autos angefahren und dann geflüchtet

In beiden Fällen in Gundelfingen wird Vorgang beobachtet

In der Hauptstraße in Gundelfingen ist am Montag zwischen 9.20 und 9.40 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus ein grauer Audi A4 angefahren und beschädigt worden. Der Sachschaden wird laut Bericht der Polizei mit 800 Euro beziffert. Durch Zeugen konnte die Fahrerin eines schwarzen Mercedes mit Dillinger Kennzeichen beobachtet werden, wie diese beim Ausparken gegen das geparkte Fahrzeug stieß und danach weiterfuhr. Über das abgelesene Kennzeichen werden nun Ermittlungen gegen die Fahrerin wegen Unfallflucht geführt, so die Polizei in ihrem Bericht.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es gegen 8.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lauinger Straße. Dort wurde ein Opel Zafira an der hinteren Stoßstange angefahren. Die Besitzerin des Fahrzeugs konnte den Aufprall noch beobachten. Sie sah, wie der Fahrer eines weißen Skodas beim Ausparken gegen ihr Fahrzeug gefahren war und anschließend weiterfuhr, schildert die Polizei. Auch hier konnte das Kennzeichen abgelesen werden. Der Sachschaden wird laut Polizeibericht mit 2000 Euro beziffert. (pol)

