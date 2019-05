vor 22 Min.

Auwaldsee: Baden derzeit verboten

Am Auwaldsee in Lauingen darf vorübergehend nicht gebadet werden.

Nach Hochwasser drohen gesundheitliche Beeinträchtigungen. Die Stadt hat deshalb ein Badeverbot erlassen.

Beim jüngsten Hochwasser im Landkreis Dillingen ist der Auwaldsee in Lauingen überschwemmt worden. Wie die Stadt Lauingen mitteilt, sind deshalb gesundheitliche Beeinträchtigungen durch bakterielle Verunreinigungen für Badegäste in der Folge nicht auszuschließen. Zudem bestehe eine erhebliche Unfallgefahr durch die fehlende Sichttiefe. Das Gesundheitsamt Dillingen rät deshalb vom Baden ab , bis das Wasser wieder klar ist und das Ergebnis der am Montag entnommenen Wasserprobe vorliegt.

Die Stadt Lauingen hat aus diesem Grund ein vorübergehendes Badeverbot erlassen. Sie weist am Auwaldsee mit einer entsprechenden Beschilderung auf die gesundheitliche Gefährdung hin. Sobald das Baden wieder möglich ist, werde die Bevölkerung entsprechend informiert. (pm)

Themen Folgen