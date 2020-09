11.09.2020

Azubis müssen Eindrücke noch verarbeiten

Das hat unsere Online-Leser diese Woche beschäftigt

Von Vanessa Polednia

Mit Beginn des Herbstes weht auch im metaphorischen Sinne ein frischer Wind durch den Landkreis Dillingen. Für viele vor allem junge Menschen begann ein neuer Lebensabschnitt: Der erste Tag an Grund- und weiterführenden Schulen sorgte bestimmt für positive Aufregung. Anfang September hat aber auch für viele Azubis das erste Ausbildungsjahr und damit der Ernst des Lebens begonnen. Nach der ersten aufregenden Arbeitswoche wollten wir deshalb von den Azubis im Internet wissen: „Wie war der Ausbildungsstart?“ Für rund 31 Prozent der Umfrageteilnehmer war die erste Arbeitswoche ein voller Erfolg. Nur 16 Prozent bezeichnen den Start in die berufliche Laufbahn als holprig. Mit 53 Prozent geben mehr als die Hälfte der Auszubildenden an, die vielen Eindrücke noch verarbeiten zu müssen. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Wer im Landkreis mobil sein möchte, ist oft auf ein Auto angewiesen. Die Sperrung der B16 zwischen Höchstädt und Steinheim interessierte viele Leser. Der sarkastische Kommentar einer Leserin: „Endlich mal wieder eine Baustelle.“ Seit Montag ist die Ortsdurchfahrt Unterbechingen wegen Kanalsanierungen gesperrt. Betroffene müssen sich nun einige Monate an Behinderungen gewöhnen. Auf Facebook wurde dies diskutiert

. Ein Leser schrieb: „Geht gar nicht. Ein Monat wäre angebracht, alles andere ist Unvermögen mit heutigen Maschinen und studierten Fachkräften. Schaut mal ins Ausland.“ Ein weiterer Facebooknutzer kommentierte: „Klar, es muss gemacht werden. Aber man hätte einen anderen Zeitpunkt wählen können, wo nicht schon genug Straßen gesperrt sind.“

Damit für die vielen Autofahrer in Dillingen genügend Parkplätze vorhanden sind, rollen ab Mitte September die Bagger in der Bahnhofstraße. Dann wird dort ein neues Parkhaus in Dillingen entstehen – direkt im Anschluss an das neue Haus der Wirtschaft. Grund zur Freude? Auf Facebook gehen die Meinungen auseinander. Ein Leser hält das Gelände bereits für ausgelastet, daher bräuchte man ein Parkhaus am Bahnhof. Vor allem die Zweckmäßigkeit und Fahrzeiten des Ersatzbusses zum Festplatz-Parkplatz kritisieren jedoch Pendler.

Ein Verkehrsunglück in Gundelfingen hat die Leser bestürzt: Ein Autofahrer übersah einen Radfahrer. Der Mann ist nun an seinen Verletzungen gestorben. Im Kommentarfeld wurde über eine Helmpflicht diskutiert, da der Verstorbene keinen Helm getragen hatte. Eine Leserin appellierte: „Eine Bitte an alle Radfahrer, bitte Helm auf!“

