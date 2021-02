vor 17 Min.

B16: Bald dreistreifig bei Gundelfingen

An der B16 bei Gundelfingen wird gebaut. Die Strecke soll dreispurig werden.

Die Regierung von Schwaben veranlasst erste Schritte zum Ausbau der B16 auf dem Bauabschnitt bei Peterswörth. Es soll ein zusätzlicher Fahrstreifen entstehen. Wie es weitergeht.

Die Regierung von Schwaben führt auf Antrag des Staatlichen Bauamts Krumbach ein Planfeststellungsverfahren für den dreistreifigen Ausbau der Bundesstraße 16 durch. Das Verfahren beinhaltet die Realisierung eines rund 1,7 Kilometer langen Bauabschnitts bei Peterswörth. Dieser beginnt südlich der Anschlussstelle Peterswörth in Fahrtrichtung Günzburg bis zur Höhe des Maxfelder Hofs.

B16 bei Gundelfingen: Ein neuer Fahrstreifen

Der Planungsabschnitt ist Bestandteil eines durchgängigen Ausbaukonzeptes für die B16 zwischen Günzburg und Donauwörth, das einen verkehrsgerechten durchgängigen dreistreifigen Ausbau der B16 mit alternierenden Überholstreifen vorsieht.

Nach diesem Modell soll die Anschlussstelle der B16 bei Peterswörth verwirklicht werden. Eine neu gebaute Brücke soll die Auf- und Abfahrt ohne Linksabbiegen ermöglichen und damit das Unfallrisiko nach der Fertigstellung im April 2022 verringern.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses auf dem knapp 1,7 Kilometer langen Abschnitt soll nach den eingereichten Planunterlagen an die bestehende Trasse ein zusätzlicher Fahrstreifen angebaut werden. Außerdem sollen die bestehenden Geh- und Radweg sowie straßenbegleitende öffentliche Feld- und Waldwege in diesem Bereich an die neue Situation angepasst werden.

Planungsunterlagen gibt es auf der Webseite der Regierung von Schwaben

Als ersten Verfahrensschritt hat die Regierung von Schwaben veranlasst, dass die Planunterlagen vom 16. Februar bis 15. März 2021 in der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen, der Stadt Dillingen, der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen (Ausgleichsflächen) sowie in der Gemeinde Buttenwiesen zur allgemeinen Einsicht ausgelegt werden. Die Einzelheiten zur Einsichtnahme werden von den Kommunen jeweils ortsüblich bekannt gegeben.

Daneben haben interessierte Bürger ab dem Beginn der Auslegung auch die Möglichkeit, die Planunterlagen auf der Internetseite der Regierung von Schwaben unter www.regierung.schwaben.bayern.de in der Rubrik „Planung und Bau“ einzusehen. Nach Ablauf der Auslegungsfrist haben Betroffene noch bis zum 15. April Zeit, Einwendungen zu erheben. Parallel zur öffentlichen Auslegung erhalten auch die beteiligten öffentlichen Stellen und Verbände Gelegenheit zur Stellungnahme. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen werden bei Bedarf in einem Erörterungstermin behandelt. Dieser wird gegebenenfalls gesondert bekannt gegeben. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen