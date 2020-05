vor 37 Min.

BBV-Kreisobmann für Rücktritt von Svenja Schulze

Klaus Beyrer unterstützt Forderung, dass die Bundesumweltministerin ihr Amt niederlegen soll

Der Kreisobmann Klaus Beyrer unterstützt nachdrücklich die Forderung von Alfred Enderle, Präsident des schwäbischen Bauernverbandes, zum Rücktritt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. „Frau Schulze hat am 19. Mai bei der Vorstellung des Berichts zur Lage der Natur zum wiederholten Male gezeigt, dass sie überhaupt nicht willens und auch nicht in der Lage ist, den notwendigen Dialog zwischen Naturschutz und Landwirtschaft zu moderieren. Wir brauchen aber Dialog statt Diffamierung“, sagt Beyrer in einer Pressemitteilung. Zudem brauche es eine ganzheitliche Betrachtung anstatt einseitiger Schuldzuweisungen. Das von einer Bundesumweltministerin betriebene, ständige gegeneinander Ausspielen von konventionellen und ökologischen Betrieben gehe gar nicht. Gerade die klein- und mittelbäuerlichen Betriebe in Schwaben würden durch das ständige An-den-Pranger-Stellen und die ausufernde Bürokratie völlig die Lust an ihrem Beruf verlieren.

Beyrer: „Die Corona-Krise zeigt deutlich, dass unser Land mehr Dialog, Solidarität und Miteinander braucht.

Die Landwirtschaft ist als systemrelevant eingestuft. Unsere Lebensmittel sind so sicher wie nie zuvor, bestätigt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Das belegen Zahlen, Daten und Fakten. Frau Schulze hat gezeigt, dass sie den notwendigen Dialog weder moderieren will noch kann. Darum fordere ich ihren sofortigen Rücktritt.“ (pm)