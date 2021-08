Achtung, es gibt wieder mehr Wildwechsel im Kreis Dillingen

Zum Themendienst-Bericht Auto/Verkehr/Ratgeber/ vom 19. Juli: An schwülwarmen Tagen müssen sich Autofahrer vor liebestollen Rehen in Acht nehmen - vor allem in Bereichen, in denen Schilder vor Wildwechsel warnen. Die Veröffentlichung ist für dpa-Themendienst-Bezieher honorarfrei. Quellenhinweis: DVR/dpa/tmn. Das Bild darf nur im Zusammenhang mit dem genannten Text verwendet werden. Foto: DVR

Foto: Dvr