Bachhagel

vor 17 Min.

Bachhagel: Im neuen Café gibt's selbstgemachte Köstlichkeiten

Plus Bettina Bruischütz erfüllt sich im Bachtal ihren Lebenstraum. Für ihre Ausbildung war die Konditormeisterin sogar in Japan.

Von Laura Mielke

Ein heller Raum in Pastellfarben mit vielen kleinen Details und Blick auf ein Maisfeld, am Eingang bereits das Motto von Bettina Bruischütz: „Ohne Kuchen ist jedes Treffen eine Konferenz“. Das ist der erste Eindruck, der die Gäste im neuen Café „Die süße Ecke“ am Ortseingang von Bachhagel erwartet. Kaum zu glauben, dass hier vorher ein griechisches Lokal mit dunkler Holzvertäfelung und ebenso dunklen Tischen und Bänken beheimatet war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .